Ибо с YMTC сотрудничать не получилось.

Геополитические ограничения сорвали планы Apple по переходу на использование твердотельной памяти производства китайской компании YMTC в смартфонах этой американской марки, поэтому диверсифицировать каналы поставок производитель iPhone намеревается за счёт продукции южнокорейской Samsung Electronics. Как сообщает DigiTimes, твердотельная память Samsung найдёт применение в мобильных устройствах Apple со следующего года.

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Источник изображения: DigiTimes Asia

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Нельзя сказать, чтобы сотрудничество было для двух заклятых конкурентов новой формой взаимодействия, ведь ранее Samsung не только снабжала Apple дисплеями, но и выпускала по её заказу мобильные процессоры. И всё же, между компаниями то и дело возникали конфликты, а потому нельзя исключать, что на какое-то время Apple воздержалась от использования микросхем памяти Samsung в своих мобильных устройствах. Впрочем, игнорировать возможности крупнейшего производителя памяти в мире бесконечно долго Apple всё равно бы не смогла, поэтому описываемое тайваньскими источниками взаимодействие было почти неизбежным. Главная цель Apple — снизить затраты на выпуск смартфонов, а крупнейший поставщик памяти в этом отношении точно проявит больше гибкости, чем более мелкие конкуренты.