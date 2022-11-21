Аналитики Fubon Research тоже не оставили без внимания инвестиции Уоррена Баффетта (Warren Buffett) в капитал компании TSMC. По мнению экспертов, готовность миллиардера вложить деньги в крупнейшего контрактного производителя чипов в мире говорит о том, что геополитические риски, связанные с Тайванем, начинают снижаться. На это позволяет надеяться недавняя встреча президента США и главы китайского правительства. Стороны договорились чаще обсуждать актуальные вопросы, что внушает надежду на сохранение конструктивного диалога.
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Одновременно сообщается, что отказ Qualcomm от услуг китайского контрактного производителя SMIC на фоне американских санкций в итоге приведёт к тому, что этот подрядчик будет обслуживать только китайских клиентов. При этом на рынке контрактных услуг ценовая конкуренция как таковая ослабнет, и заказчики будут чаще принимать во внимание другие факторы вроде тех же геополитических рисков.