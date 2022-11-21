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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель TSMC пояснил, что выпускать чипы в США не так выгодно, как на Тайване
Но для американской стороны это не так важно.
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Находящийся в почтенном возрасте основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) участия в управлении компанией уже не принимает, но не упускает возможности комментировать различные события, связанные с её деятельностью. По информации Bloomberg, на одном из мероприятий в Бангкоке Моррис Чан недавно подтвердил намерения TSMC построить второе предприятие в штате Аризона, а также отметил положительное восприятие этой новости американскими властями.

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Источник изображения: TSMC

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При этом основатель TSMC не стал скрывать, что затраты на выпуск чипов в США окажутся как минимум в полтора раза выше, чем на Тайване, но для американских властей подобные проекты очень важны, а потому издержкам уделяется второстепенное внимание. Моррису Чану удалось также пообщаться с Си Цзиньпином, но в ходе беседы с главой китайского государства вопросы напряжённости вокруг Тайваня не обсуждались. Напомним, что TSMC решила построить в Аризоне второе предприятие в дополнение к уже возводимому. Ожидается, что оно сможет наладить выпуск 3-нм продукции. Как пояснил Моррис Чан, на церемонию закладки фундамента в следующем месяце уже приглашена министр торговли США.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша #тайвань
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