Очередной материал в рубрике «оверклокерская зорька», как можно догадаться, появился на страницах нашего сайта благодаря стараниям известного постоянным читателям энтузиаста с позывным Traktor, который на этот раз использовал недавно лишившийся крышки процессор Intel Core i9-13900KF в сочетании с видеокартой Radeon RX 6700 XT. Последняя хоть и довольствовалась штатной системой охлаждения, смогла приблизить частоту графического процессора к 2950 МГц.
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Подошва водоблока, которая подверглась дополнительной полировке, вступила в непосредственный контакт (если не считать промежуточного слоя термоинтерфейса) с кристаллом процессора Intel Core i9-13900KF, а так называемый «чиллер» в ходе эксперимента смог снизить температуру охлаждающей жидкости до минус 8 градусов Цельсия, по словам автора. Частоту центрального процессора, в зависимости от нагрузки и количества активных ядер, удалось поднять до 6,1 или 6,3 ГГц. В модельном зачёте Radeon RX 6700 XT это позволило россиянину занять почти все первые места. Кстати, пока версталась эта новость, Алексей взялся за GeForce GTX 1660 SUPER, так что не будем исключать скорого появления новых рекордов и в этой категории тестов.