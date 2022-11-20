LHR не был предусмотрен для Ada Lovelace изначально.

В квартальном отчёте NVIDIA по форме 10-Q можно найти не только занимательные числовые показатели, но и любопытные словесные комментарии. Состоявшиеся реформы принципов функционирования сети Ethereum, наконец, позволили компании переосмыслить стратегию применительно к выпуску видеокарт. Напомним, ранее NVIDIA пыталась разделить продукцию на ускорители CMP для профессиональных майнеров криптовалюты и игровые решения с ограничением быстродействия в майнинге через механизм LHR. Последний майнерами с переменным успехом обходился, но в определённый момент NVIDIA сконцентрировалась на выпуске видеокарт семейства Ampere, которые обладали ограничителем LHR, чтобы насытить игровой сегмент рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как отмечается в отчёте NVIDIA за третий квартал уходящего фискального года, реформа принципов функционирования сети Ethereum лишила смысла ограничивать быстродействие видеокарт в майнинге, а потому механизм LHR был не только не предусмотрен в новом семействе Ada Lovelace, но и упразднён в семействе Ampere. Данная информация, возможно, заинтересует тех читателей, которые до сих пор не замечали очевидного.