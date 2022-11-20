Злободневность опубликованной в форме 10-Q на сайте NVIDIA информации подтверждается тем, что результаты её анализа на страницах данного раздела нашего ресурса привлекают внимание китайских СМИ, которые переводят соответствующие материалы, и уже потом их перепечатывают наши блогеры, хотя последним проще было бы обратиться к первоисточнику. Следующие данные привлекли автора этих строк при изучении раздела квартального отчёта NVIDIA, посвящённого динамике изменения стоимости складских запасов продукции по сравнению с началом фискального года (30 января) и концом третьего квартала (30 октября).
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Как уже отмечалось на уходящей неделе, с начала года стоимостной эквивалент складских запасов NVIDIA вырос примерно на 70%. В приведённой выше таблице отражена структура этих запасов. Получается, что основной прирост почти в два с половиной раза (до $1,9 млрд) обеспечила стоимость компонентов, используемых при производстве продукции NVIDIA. Если учесть, что в условиях дефицита компонентов компания пыталась держать достаточный запас для относительно стабильной работы, это закономерно.
Совокупная стоимость готовой продукции NVIDIA к концу октября тоже выросла более чем в полтора раза (до $1,7 млрд), поскольку компания столкнулась с затовариванием складов из-за резкого падения спроса после длительного периода криптовалютного бума, когда пыталась угнаться за спросом. И только продукция, находящаяся в обработке, мало изменила свою стоимость ($788 млн) за первые девять месяцев текущего фискального года.