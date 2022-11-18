Пока лишь в роли концепта.

Японская корпорация Toyota Motor остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире, но до недавних пор являлась категорическим сторонником выпуска гибридов с ДВС и активно критиковала «чистокровные» аккумуляторные электромобили. Последние она начала выпускать мелкими сериями ещё в эпоху сотрудничества с Tesla в прошлом десятилетии, но тогда всё ограничилось электрическим аналогом кроссовера RAV4 для рынка США, который использовал платформу бензинового сородича без особых изменений. Несколько лет назад Toyota наладила выпуск электрического кроссовера CH-R для рынка Китая, но первым глобальным электромобилем марки должен был стать кроссовер bZ4X, дебют которого омрачил скандал с ненадёжным креплением колёсных дисков к ступице, из-за чего машина длительное время находилась под действием отзывной кампании и фактически изымалась дилерами у немногочисленных владельцев.

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Как отмечает Electrek, на этой неделе компания Toyota продемонстрировала облик более компактного электрического кроссовера с условным обозначением bZ, который в неопределённом будущем составит компанию более крупному bZ4X, либо так и останется лишь набором дизайнерских эскизов.

Источник изображения: Toyota

Очевидно, что этот концепт делит «язык дизайна» с представленным накануне подзаряжаемым гибридом Toyota Prius нового поколения. Впрочем, в случае с кроссовером на существенные компромиссы при прорисовке профиля ради улучшения аэродинамических характеристик дизайнерам идти не пришлось.

Источник изображения: Toyota

Короткие свесы, которые сочетаются с большой колёсной базой, в целом характерны для аккумуляторных электромобилей, и позволяют увеличить объём полезного пространства в салоне машины.

Источник изображения: Toyota

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Штурвал вместо руля в качестве опции доступен и покупателям серийных bZ4X, а также владельцам соплатформенной модели Lexus, но не факт, что в случае с компактным bZ интерьер концепт-кара сохранится и в серийном исполнении. Внимание привлекает изогнутый прямоугольный дисплей на центральной консоли. Приборная панель в виде отдельного дисплея меньшей диагонали вынесена на заметное расстояние от «штурвала». В остальном салон придерживается минималистичного подхода к дизайну. Впрочем, массовая японская марка никогда не была готова к смелым экспериментам в этой сфере, и серийный вариант машины наверняка получит более привычный дизайн интерьера. В целом, никто не гарантирует, что такая модель вообще пойдёт в серию, поскольку из неофициальных источников известно о намерениях Toyota серьёзно переосмыслить свою стратегию продвижения на рынок электромобилей. Пока компания обещает до конца десятилетия представить не менее 30 электрических моделей.