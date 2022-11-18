В сегменте зрелых техпроцессов.

В представлении обывателя, пресловутая проблема дефицита чипов в масштабах всей полупроводниковой отрасли должна была давным-давно разрешиться, поскольку спрос на компоненты для ПК и смартфонов упал, и высвободившиеся мощности можно использовать для покрытия дефицита чипов в других сегментах рынка. Откровения генерального директора Ford Motor Джима Фарли (Jim Farley) на мероприятии SIA, как отмечает Bloomberg, должны были оказать отрезвляющее воздействие на подобных неисправимых оптимистов.

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Источник изображения: Ford Motor

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Глава автогиганта пояснил, что компания испытывает нехватку чипов, выпускаемых по зрелой литографии, и потребности автопроизводителей в этой сфере растут в два раза быстрее, чем профильные производственные мощности по выпуску чипов. За два года перебоев с поставками чипов компания лишилась возможности выпустить 1,3 млн автомобилей, только в этом году по данной причине простои конвейера достигли 4 млн человекодней, а стоящие по $0,4 за штуку чипы помешали Ford выпустить около 40 000 популярных в США пикапов F-150. Решить эту проблему можно только сообща с производителями чипов, как заявил глава Ford, автопроизводителям она не по силам, вне зависимости от наличия у них денежных ресурсов.