В представлении обывателя, пресловутая проблема дефицита чипов в масштабах всей полупроводниковой отрасли должна была давным-давно разрешиться, поскольку спрос на компоненты для ПК и смартфонов упал, и высвободившиеся мощности можно использовать для покрытия дефицита чипов в других сегментах рынка. Откровения генерального директора Ford Motor Джима Фарли (Jim Farley) на мероприятии SIA, как отмечает Bloomberg, должны были оказать отрезвляющее воздействие на подобных неисправимых оптимистов.
реклама
Глава автогиганта пояснил, что компания испытывает нехватку чипов, выпускаемых по зрелой литографии, и потребности автопроизводителей в этой сфере растут в два раза быстрее, чем профильные производственные мощности по выпуску чипов. За два года перебоев с поставками чипов компания лишилась возможности выпустить 1,3 млн автомобилей, только в этом году по данной причине простои конвейера достигли 4 млн человекодней, а стоящие по $0,4 за штуку чипы помешали Ford выпустить около 40 000 популярных в США пикапов F-150. Решить эту проблему можно только сообща с производителями чипов, как заявил глава Ford, автопроизводителям она не по силам, вне зависимости от наличия у них денежных ресурсов.