Китай перестал быть крупнейшим рынком для этого поставщика оборудования.

Американская компания Applied Materials входит в тройку ведущих поставщиков оборудования для производства полупроводниковых компонентов в США, поэтому требованиям новых экспортных ограничений вынуждена была подчиниться в числе первых. По информации Nikkei Asian Review, на квартальном отчётном мероприятии на этой неделе руководство Applied Materials уже смогло более предметно оценить ущерб для бизнеса от введённых в начале октября антикитайских санкций.

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Источник изображения: Applied Materials

Первоначально Applied Materials рассчитывала уложиться в $550 млн ущерба в квартал, но даже в минувшем квартале её потери от антикитайских санкций достигли $280 млн. В следующие 12 месяцев компания готова упустить до $2,5 млрд выручки из-за соответствующих экспортных ограничений. Ещё недавно Китай оставался для компании важнейшим рынком сбыта, но теперь на позиции лидера вернулся Тайвань.

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В Applied Materials надеются, что ущерб от антикитайских санкций в следующем фискальном году, который уже начался, удастся сократить до $2 млрд или даже $1,5 млрд, поскольку компания рассчитывает как подавать заявки на получение экспортных лицензий для работы с китайскими клиентами, так и переключиться на поставку другого оборудования в КНР, которое не попадает под санкционные ограничения в их нынешней редакции.