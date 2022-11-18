Как сообщает Reuters, два американских сенатора, Чак Шумер (Chuck Schumer) и Джон Корнин (John Cornyn) возглавили усилия по лоббированию законопроекта, который запретит федеральным ведомствам и службам приобретать продукцию, содержащую полупроводниковые компоненты китайской разработки, а также сотрудничать с китайскими компаниями данного сектора в любой форме.
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Об этом впервые сообщило издание Politico со ссылкой на собственные информированные источники. Действующие положения американского законодательства уже запрещают федеральным ведомствам США приобретать для своих нужд телекоммуникационное оборудование и камеры наблюдения определённых китайских марок. Теперь запрет планируется расширить на некоторый ассортимент полупроводниковых компонентов китайского происхождения. Вряд ли, конечно, страна производства будет определять судьбу компонента в США сама по себе, в законопроекте наверняка пропишут более специфические критерии.