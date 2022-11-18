Компания никого ничем не удивила.

По информации Seeking Alpha, курс акций NVIDIA на публикацию квартальной отчётности компании отреагировал слабо. В первые часы он пытался вырасти на пару процентов, но к концу сессии растерял всё достигнутое. По мнению отраслевых аналитиков, рынок не ждал от компании сюрпризов, а потому все откровения руководства NVIDIA уже были заложены в текущие котировки.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Некоторые эксперты отметили, что NVIDIA справляется со складскими запасами лучше, чем ожидалось, во многом за счёт выхода на рынок новых видеокарт семейства GeForce RTX 40. Негативным фактором остаётся низкий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае в частности. Немного воодушевляет аналитиков и уверенность руководства компании в том, что выручка NVIDIA в четвёртом квартале вернётся к умеренному росту, а с излишками запасов готовой продукции будет покончено в текущем фискальном году, который завершается в январе следующего календарного.