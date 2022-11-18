По информации Seeking Alpha, курс акций NVIDIA на публикацию квартальной отчётности компании отреагировал слабо. В первые часы он пытался вырасти на пару процентов, но к концу сессии растерял всё достигнутое. По мнению отраслевых аналитиков, рынок не ждал от компании сюрпризов, а потому все откровения руководства NVIDIA уже были заложены в текущие котировки.
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Некоторые эксперты отметили, что NVIDIA справляется со складскими запасами лучше, чем ожидалось, во многом за счёт выхода на рынок новых видеокарт семейства GeForce RTX 40. Негативным фактором остаётся низкий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае в частности. Немного воодушевляет аналитиков и уверенность руководства компании в том, что выручка NVIDIA в четвёртом квартале вернётся к умеренному росту, а с излишками запасов готовой продукции будет покончено в текущем фискальном году, который завершается в январе следующего календарного.