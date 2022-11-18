Компания Blackview широко известна своими защищёнными смартфонами. Подобные устройства пользуются неплохим спросом, но это не значит, что нужно зацикливаться только на одном направлении. Именно поэтому было решено выпустить новый флагман, который придётся по вкусу любителям модных гаджетов. A85 предлагает полный набор умных функций и будет стоить всего 109.99 доллара на распродаже во время «Чёрной пятницы».
Смартфон получил дисплей размером 6.5 дюйма с частотой 90 Гц. Благодаря этому картинка становится более плавной, а смотреть фильмы и играть в игры – это настоящее удовольствие. Особенно разительна разница после длительного использования такого экрана, ведь глаз быстро привыкает к хорошему изображению. A85 может похвастать сверхтонким корпусом с толщиной 8.6 миллиметра, благодаря чему инженерам удалось добиться веса в 193 грамма. Это намного меньше, чем предлагает A95, но новинка ничем не хуже и включает технологию NFC. Телефон удобно лежит в руке и за счёт тонкого корпуса ощущается комфортно.
Компанию качественному дисплею составит сверхбыстрый 8-ядерный процессор UNISOC T606, а значит телефон будет играючи справляться с любыми задачами, показывая себя с лучшей стороны в самых сложных сценариях. Не подкачала и остальная начинка. Например, здесь установлено 8 Гб оперативной памяти и накопитель объёмом 128 Гб с возможностью расширения до 1 Тб за счёт TF-карт. Этого хватит для самых требовательных любителей снимать на камеру все самые интересные события своей жизни.
Раз уж мы заговорили о камере, то будет нелишним добавить, что A85 получил основной датчик Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп с функцией объединения пикселей 4-в-1. Данная технология позволяет захватывать на 16% больше света, а фотографии получаются сочными и естественными даже при плохом освещении. Доступны популярные режимы (Night Pro, режим Pro, HDR, портрет и многие другие), а в комплекте идёт качественная сверхширокоугольная камеры с углом обзора 120 градусов. За макро отвечает 8 Мп сенсор, ну а владелец волен использовать всё это в самых неожиданных моментах, получая максимум от современных технологий. В качестве селфи заявлен 8 Мп датчик, который подходит как для проведения видеоконференций, так и фотографирования себя на фоне природы и любых других объектов.
Аккумулятор ёмкостью 4480 мАч обладает неплохими показателями автономности, ведь его хватит на весь световой день использования в смешанном режиме. Ну а если вы решили устроить игровой марафон или часами напролёт смотрели видео, то быстрая зарядка на 18 Вт за считанные минуты наполнит смартфон энергией. Выше вы можете увидеть ориентировочные временные показатели по тем или иным сценариям использования. На выбор доступно три цвета: Sky Mirror, Space Black и Deep Sea Blue, а задняя крышка выполнена из матового стекла. Смартфон смотрится очень дорого, а его дизайн не уступает флагманам стоимостью 1000 долларов и выше.
Blackview A85 поставляется с мобильной операционной системой Android 12 на базе фирменной оболочки Doke OS 3.0. Пользователи получат доступ ко всем новым функциям, а интерфейс может похвастать невероятной плавностью и удобством. Доступны все популярные навигационные системы, а разблокировка может производиться как при помощи отпечатка пальцев, так и по лицу. Любителей слушать музыку и смотреть ролики без наушников приятно порадуют динамики Smart-K Box. Они наполнят помещение чистым звуком и будет хорошо слышны даже в оживлённом месте.
Мировая премьера смартфона состоится 24 ноября, после чего он до 29 числа будет доступен по невероятной скидке. Цена составит всего 109.99 доллара, но это ещё не всё, ведь можно скинуть ещё несколько долларов при помощи специальных купонов. Если у вас остались вопросы, или вы уже с нетерпением готовы купить Blackview A85, переходите по ссылке, где есть и другие подробности, позволяющие узнать больше о новом смартфоне.