На квартальной конференции NVIDIA основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) сообщил присутствующим, что весьма доволен итогами рыночного дебюта видеокарт GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080. Первая, по его словам, поступила в продажу ещё в середине октября, и на данный момент распродана во многих регионах планеты. Вторая поступила в продажу на днях, хотя даже россияне могли наблюдать, что спрос на новинку превысил предложение.
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Генеральный директор NVIDIA подчеркнул, что компания и её партнёры подготовили крупную партию видеокарт нового поколения к старту продаж, но спрос всё равно превзошёл ожидания. Более того, он будет расти и в текущем квартале, а в обозримой перспективе NVIDIA планирует выпуск и других видеокарт в этом семействе. Пока же, как подчеркнули представители компании, видеокарты GeForce RTX 40 позиционируются в «верхней половине ценового диапазона».