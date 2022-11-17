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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA призналась, что готовит новые видеокарты с архитектурой Ada Lovelace
Будут они дороже или дешевле имеющихся, не уточняется.
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На квартальной конференции NVIDIA основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) сообщил присутствующим, что весьма доволен итогами рыночного дебюта видеокарт GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080. Первая, по его словам, поступила в продажу ещё в середине октября, и на данный момент распродана во многих регионах планеты. Вторая поступила в продажу на днях, хотя даже россияне могли наблюдать, что спрос на новинку превысил предложение.

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Источник изображения: NVIDIA

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Генеральный директор NVIDIA подчеркнул, что компания и её партнёры подготовили крупную партию видеокарт нового поколения к старту продаж, но спрос всё равно превзошёл ожидания. Более того, он будет расти и в текущем квартале, а в обозримой перспективе NVIDIA планирует выпуск и других видеокарт в этом семействе. Пока же, как подчеркнули представители компании, видеокарты GeForce RTX 40 позиционируются в «верхней половине ценового диапазона».

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 40
3
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Дайте народу карты нового поколения за 300-$600 и рынок БУ карт вам уже не будет таким конкурентом. Где средний сегмент карт?
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NEON_ft
12:02
С какого перепугу вернется рост? Бу рынок ломится от переизбытка.
Игровая выручка NVIDIA должна вернуться к росту уже в этом квартале
Jean
12:01
Я так понимаю, в связи с огромными запасами карт прошлого поколения, доступные карты 4000 серии Нвидиа будет придерживать еще долго? Пока все старье не раскупят, 4060 и 4070 мы не увидим.
За год складские запасы NVIDIA выросли вдвое
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