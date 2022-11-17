А игровая выручка упала в два раза.

Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс (Colette Kress) на квартальной отчётной конференции не упустила возможности обсудить с инвесторами ситуацию с увеличением складских запасов продукции из-за снижения спроса на игровые видеокарты. Как можно догадаться, этому способствовали не только макроэкономические трудности, но и обвал криптовалютного рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

Третий квартал компания завершила со складскими запасами в размере $4,45 млрд против $2,23 млрд годом ранее. Они увеличились и по сравнению со вторым кварталом текущего года, поскольку на конец соответствующего периода данный показатель достигал $3,89 млрд. По сути, как дала понять Колетт Кресс, в третьем квартале к складским запасам NVIDIA добавилось некоторое количество изделий, использующих новейшие архитектуры. Получается, что у компании есть трудности с реализацией даже самых свежих графических решений, хотя часть прироста в $560 млн имеет отношение к серверным ускорителям. В США и Европе спрос на продукцию NVIDIA в третьем квартале даже вырос, но общую динамику испортила Азия и Китай в особенности.

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Руководству NVIDIA также пришлось признаться, что в третьем квартале были списаны убытки в размере $702 млн, относящиеся именно к складским излишкам. Сумма была примерно поровну разделена между хранящейся на складах продукцией и авансовыми платежами в счёт будущих поставок. Кстати, опасения NVIDIA по поводу влияния американских санкций на способность компании поставлять ускорители вычислений в Китай оправдались лишь отчасти, поскольку негативный эффект экспортных ограничений в значительной части удалось компенсировать за счёт начала поставок специально созданных для КНР ускорителей A800.