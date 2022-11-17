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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Игровая выручка NVIDIA просела в два раза
По сравнению с третьим кварталом предыдущего года.
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Скрываемая компанией от пользователей с российскими IP-адресами финансовая статистика NVIDIA показала, что в третьем квартале совокупная выручка компании сократилась на 17% в годовом сравнении до $5,93 млрд, а последовательное снижение ограничилось 12%. Операционные расходы выросли на 31%, а норма прибыли сократилась с 65,2 до 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль стала ниже на 77%, чистая прибыль и удельный доход на одну акцию дружно сократились на 72%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если рассматривать направления деятельности компании, то выручка NVIDIA в игровом сегменте сократилась за год вдвое до $1,57 млрд. Основной доход компании в третьем квартале обеспечил серверный сегмент, где выручка выросла на 31% до $3,83 млрд. Если бы не китайские локдауны и санкции США против этой страны, то серверная выручка NVIDIA выросла бы ещё сильнее. К слову, выручка компании сильнее всего выросла в автомобильном сегменте, на 86% до $251 млн, тогда как все прочие сегменты, за исключением серверного, демонстрировали явно выраженную отрицательную динамику.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы
4
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