По сравнению с третьим кварталом предыдущего года.

Скрываемая компанией от пользователей с российскими IP-адресами финансовая статистика NVIDIA показала, что в третьем квартале совокупная выручка компании сократилась на 17% в годовом сравнении до $5,93 млрд, а последовательное снижение ограничилось 12%. Операционные расходы выросли на 31%, а норма прибыли сократилась с 65,2 до 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль стала ниже на 77%, чистая прибыль и удельный доход на одну акцию дружно сократились на 72%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если рассматривать направления деятельности компании, то выручка NVIDIA в игровом сегменте сократилась за год вдвое до $1,57 млрд. Основной доход компании в третьем квартале обеспечил серверный сегмент, где выручка выросла на 31% до $3,83 млрд. Если бы не китайские локдауны и санкции США против этой страны, то серверная выручка NVIDIA выросла бы ещё сильнее. К слову, выручка компании сильнее всего выросла в автомобильном сегменте, на 86% до $251 млн, тогда как все прочие сегменты, за исключением серверного, демонстрировали явно выраженную отрицательную динамику.