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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Зубная щётка Xiaomi Nandme NX9000 в «Чёрную пятницу» доступна со скидками и подарками на Aliexpress
Например, вы получите в подарок зубную нить, которая обычно стоит 12.99 доллара
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Качественные вещи не могут стоить дёшево. Это аксиома, которая во время «Чёрной пятницы» подвергается самым настоящим испытаниям. Дело в том, что очень часто люди экономят на мелочах и не позволяют себе полезные и нужные вещи. Согласно статистике, электрические зубные щётки занимают одно из первых мест по продажам во время больших распродаж. Что же, если вы присматривали себе такой гаджет, то Xiaomi Nandme NX9000 – это лучшее, что только может купить мужчина для поддержания полости рта в здоровом состоянии.



Nandme NX9000 – это один из самых популярных товаров для мужчин, ведь это не только щётка, но и стильный аксессуар, который позволит всегда чувствовать себя уверенно. Прежде всего стоит заметить, что вы не только можете купить товар с большой скидкой на Aliexpress, но и сэкономить дополнительные 5 долларов. Главное не забыть ввести в окошко оформления заказа промокод 92SUU3. Но и это не всё, ведь только во время распродажи в рамках «Чёрной пятницы» вы гарантированно получите автоматическую зубную нить F88 стоимостью 12.99 доллара совершенно бесплатно. Ну и глаза вас не подводят, ведь производитель не стал экономить на мелочах, положив в комплект 12 насадок, менять которые нужно каждые 3 месяца. Выходит, что на протяжение трёх лет у вас будет новая щётка, не теряющая эффективности очистки зубов. Многие потенциальные покупатели опасаются, что во время очистки вода может попасть внутрь прибора. Что же, Nandme NX9000 защищена от таких конфузов, а производитель рекомендует тщательно промывать щётку после каждой чистки зубов.



Многие электрические зубные щётки включают больше пятнадцати режимов, что только запутывает, усложняя процесс для новичков. Nandme NX9000 предлагает только пять самых основных режимов: для чувствительных зубов, ежедневный, дополнительная очистка, отбеливание и массаж. Просто выберете то, что подходит вам больше, а всё остальное за вас сделает щётка. Кстати, некоторые новички жалуются на неприятные ощущения, боль и низкую эффективность. Специалисты уверяют, что всё дело в том, что далеко не все умеют правильно чистить зубы. Например, стоматологи рекомендует проводить процедуру в течение двух минут, на прилагая дополнительных усилий. Nandme NX9000 не только отслеживает время, но и при помощи вибрации указывает на то, что пора перейти к другой области рта. После завершения процесса вы можете увидеть, насколько удачной была ваша процедура. Так, щётка имеет небольшой жидкокристаллический дисплей, на котором появится палец, опущенный вверх или поднятый вниз. Если всё прошло успешно, щётка обязательно расскажет вам об этом.



Nandme NX9000 обладает функцией памяти, а значит при повторном использовании запустится тот режим, который вы выбрали в прошлый раз. Переключение между режимами происходит при помощи нажатия на одну клавишу, а ультразвуковая технология способна привести в порядок даже зубы заядлого курильщика. Ну а если вы спешите на работу ранним утром, или ложитесь спать поздним вечером, то не стоит пренебрегать очисткой зубов, ведь Nandme NX9000 генерирует шум не выше 45 дБ, а значит из ванной комнаты вас никто из спящих родственников не услышит.



Гарантийный срок составляет три года, на протяжение которых вы имеете право на бесплатную замену в случае выхода устройства из строя. Производитель тщательно отслеживает каждую поломку, а сама щётка прочная и надёжная. Даже если вы ненароком её уроните, то корпус из авиационного алюминия гарантирует высокую стойкость к ударам и царапинам. А вообще, это далеко не всё, что можно сказать о зубной щётке Nandme NX9000. Например, мы не упомянули о высококачественных щетинках Dupont. Если предложение вас заинтересовало, переходите по ссылке, где можно получить дополнительные сведения и купить продвинутую щётку для сильной половины человечества.

Купить Nandme NX9000

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