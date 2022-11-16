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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
И уже в первом вернётся к росту.
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Четвёртый квартал перевалил за экватор, а потому участники рынка полупроводниковых компонентов получили возможность уточнить свои прогнозы по динамике выручки за текущий отчётный период. Как отмечает DigiTimes, контрактные производители чипов вроде TSMC и UMC наверняка столкнутся со снижением выручки по итогам квартала, а ноябрь и декабрь в этом отношении будут особенно неприятными для руководства компаний.

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Источник изображения: DigiTimes

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Хорошая новость заключается в том, что четвёртый квартал может стать для контрактных производителей тем «дном», от которого их выручка оттолкнётся для дальнейшего роста. По крайней мере, как можно было убедиться по итогам выступления руководства TSMC на квартальной конференции в середине октября, крупнейший контрактный производитель чипов в мире рассчитывает на рост бизнеса в 2023 году.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
11:55
раскажи про других братьев что закупили биток на курсе 50-60k чтобы зафиксировать прибыль на сотке. Или тех кто кредиты набрал на оборудование, а майнинг закончился)
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
Козак Турчинов
11:54
а куда из коментов пропали успешные петухи ?
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
Вежливый N_A_S_A_M_S
11:52
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НеБрат Шеши
11:50
Енот тебе письмо написал и привет передал.
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Невеселый Молочник
11:49
ну так а что ждут? Наверное греки всякие, венгры тоже хотят? Все дотационные, пусть валят. Бабе с возу - кобыле легче. Ну из нато пусть валят, за них тоже чет только впрягайся, пои, корми, нах они нуж...
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Евгений Сом
11:48
Они там еще требуют миллиарды с Германии за 2-ю мировую )))
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Slow Mo
11:48
Работаешь на Израиль?))))))У тебя все возможные ответы подготовленные,сумму гонорара назови?)
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Максим Ширшов
11:47
Так и польша хочет уже сдрыснуть, раньше ей ЕС помогал, а теперь она должна стать донором ЕС и поляки напряглись и завели песенку, что пора валить из ЕС )))
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Невеселый Молочник
11:46
долларовая? А если в рублях, юанях, в нефтях, золотах посчитать? Как нам определить что нас не нае6ывает просто один узкопленочный персонаж?
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Вежливый N_A_S_A_M_S
11:46
какие точные дaлбаеб? если там 2 ракеты даже на самой рахе вчера упали.
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
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