И уже в первом вернётся к росту.

Четвёртый квартал перевалил за экватор, а потому участники рынка полупроводниковых компонентов получили возможность уточнить свои прогнозы по динамике выручки за текущий отчётный период. Как отмечает DigiTimes, контрактные производители чипов вроде TSMC и UMC наверняка столкнутся со снижением выручки по итогам квартала, а ноябрь и декабрь в этом отношении будут особенно неприятными для руководства компаний.

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Источник изображения: DigiTimes

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Хорошая новость заключается в том, что четвёртый квартал может стать для контрактных производителей тем «дном», от которого их выручка оттолкнётся для дальнейшего роста. По крайней мере, как можно было убедиться по итогам выступления руководства TSMC на квартальной конференции в середине октября, крупнейший контрактный производитель чипов в мире рассчитывает на рост бизнеса в 2023 году.