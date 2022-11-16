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Новости Hardware Алексей Сычёв
Локдаун в Чжэнчжоу будет стоить Apple почти 6 млн не выпущенных в этом квартале iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Но это отчасти будет компенсировано объёмами производства в первом квартале.
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Как сообщает Bloomberg, эксперты Morgan Stanley не стали особо оригинальничать с прогнозом по влиянию локдаунов в Чжэнчжоу на способность Foxconn выпускать в этом квартале смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Если их коллеги из J.P. Morgan упоминали о возможном снижении количества поставленных смартфонов этих моделей на 5 млн штук в текущем квартале, то в Morgan Stanley сочли нужным увеличить это количество до 6 млн штук. Как считают авторы аналитической записки, вместо 85 млн смартфонов двух указанных моделей Apple в текущем году сможет выпустить только 79 млн смартфонов.

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Источник изображения: Apple

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Впрочем, в Morgan Stanley не стали усиливать свой прогноз обсуждением влияния этого локдауна на способность Foxconn выпускать модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, но тоже подчеркнули, что предприятие в Чжэнчжоу в первом квартале должно будет увеличить объёмы выпуска двух старших моделей, чтобы компенсировать потери текущего квартала. По информации китайских СМИ, власти соседних с Чжэнчжоу регионов Китая предоставили автобусы для доставки покинувших из-за локдауна рабочих на предприятие Foxconn, которое начало возвращаться к нормальному режиму работы.

#смартфоны #apple #китай #foxconn #локдаун #apple iphone 14 pro #apple iphone 14 pro max
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