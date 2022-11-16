Но это отчасти будет компенсировано объёмами производства в первом квартале.

Как сообщает Bloomberg, эксперты Morgan Stanley не стали особо оригинальничать с прогнозом по влиянию локдаунов в Чжэнчжоу на способность Foxconn выпускать в этом квартале смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Если их коллеги из J.P. Morgan упоминали о возможном снижении количества поставленных смартфонов этих моделей на 5 млн штук в текущем квартале, то в Morgan Stanley сочли нужным увеличить это количество до 6 млн штук. Как считают авторы аналитической записки, вместо 85 млн смартфонов двух указанных моделей Apple в текущем году сможет выпустить только 79 млн смартфонов.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Впрочем, в Morgan Stanley не стали усиливать свой прогноз обсуждением влияния этого локдауна на способность Foxconn выпускать модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, но тоже подчеркнули, что предприятие в Чжэнчжоу в первом квартале должно будет увеличить объёмы выпуска двух старших моделей, чтобы компенсировать потери текущего квартала. По информации китайских СМИ, власти соседних с Чжэнчжоу регионов Китая предоставили автобусы для доставки покинувших из-за локдауна рабочих на предприятие Foxconn, которое начало возвращаться к нормальному режиму работы.