Через пару лет.

Как сообщает традиционно осведомлённое о действиях Apple агентство Bloomberg, во время своего делового визита глава компании Тим Кук (Tim Cook) сообщил подчинённым, что с 2024 года она начнёт получать для своих нужд чипы, выпущенные на предприятии в штате Аризона. Хотя принадлежность производственной площадки не уточняется, можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что речь идёт о строящемся предприятии TSMC, которое будет специализироваться на выпуске 5-нм продукции.

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Источник изображения: Apple

Безусловно, к 2024 году даже 5-нм техпроцесс успеет устареть, учитывая традицию Apple использовать самую передовую литографию TSMC для выпуска собственных мобильных процессоров. Надо сказать, что строящееся предприятие TSMC в Аризоне в любом случае не сможет удовлетворить потребности Apple в полной мере, так что ему будет поручен выпуск неких компонентов второстепенной важности. Если учесть, что позже TSMC построит в Аризоне ещё одно предприятие, которое сможет наладить выпуск 3-нм продукции, сотрудничество с Apple на этом направлении может оказаться долговременным.

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Тим Кук также сообщил, что при наличии такой возможности Apple хотела бы наладить поставки необходимых компонентов из Европы. Руководство TSMC не раз отмечало, что рассматривает возможность строительства предприятия в Германии, но никаких решений на этот счёт пока не принято. Сейчас, по словам Тима Кука, до 60% потребности мирового рынка в чипах покрывается Тайванем. Предприятия на территории Европы и США имеют шанс развиваться, по мнению главы Apple, особенно с учётом выделения существенных целевых субсидий.