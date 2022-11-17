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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Суперзащищённый OUKITEL WP21 с двумя дисплеями и камерой ночного видения доступен на AliExpress
Смартфон получил мощный процессор и аккумулятор на 9800 мАч
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Многие пользователи привыкли к тому, что им требуется покупать сразу два смартфона. Первый используется для общения и просмотра развлекательного контента, тогда как второй берут на работу или в поездки. При этом особый интерес представляют защищённые устройства. Вам не нужно беспокоиться о падениях, попадании воды или пыли, вот только далеко не все производители осознают, что современный телефон должен быть многофункциональным. OUKITEL решила порадовать потенциальных покупателей необычным смартфоном, обладающим повышенными характеристикам надёжности, а также невероятным дизайном.



WP21 – это настоящий флагман с характером. Прежде всего в глаза бросается дополнительный дисплей, находящийся на задней панели. Он заточен под постоянную работу и способен отображать часы, заряд батареи, водящие вызовы и многое другое. С его помощью легко переключать музыкальные треки, а сам он является не только удобным, но и необычным, поскольку даже на имиджевых аппаратах встретить нечто подобное крайне сложно. Но и основной дисплей таит множество сюрпризов. Так, матрица размером 6.78 дюйма и разрешением 2460х1080р получила высокую плотность изображения 396 PPI, а также обладает высокой скоростью обновления до 120 Гц. Это значит, что плавность интерфейса достигнет новых высот, а просмотр видео и игр позволят ощутить новых технологии на глаз.



Внутри расположился процессор MediaTek Helio G99, изготовленный согласно нормам продвинутого 6-нм технологического процесса. Благодаря этому смартфон получил высокую скорость работы и сможет справляться с любыми задачами, которые встанут перед пользователем. Не подкачала и остальная начинка. 12 Гб оперативной памяти достаточно для того, чтобы запустить пару десятков программ, которые будут находиться в памяти, позволяя получать быстрый доступ без ожиданий. Встроенный накопитель может похвастать объёмом 256 Гб, ну а любители фотографировать могут расширить память до 1 Тб за счёт карты памяти.



С такими характеристиками не заскучаешь, но и это далеко не всё. WP19 получил продвинутую основную камеру на 64 Мп, которая легко справляется со съёмкой сложных сцен и движущихся объектов. Кроме того, здесь прописался 20 Мп объектив Sony IMX350 с функцией ночного видения. Он позволяет увидеть объекты на расстоянии до 20 метров в кромешной тьме, а значит даже если у вас в районе выключат свет, то можно без проблем добраться домой. Любители природы будут изучать ночную жизнь соседних лесов и парков, ведь многие звери выходят из своих укрытий только после наступления сумерек. Немалый интерес вызывает и 2 Мп сенсор для макросъёмки. Многие пользователи забывают о существовании подобной функции, но в некоторых ситуациях она может быть полезна. Фронтальная камера на 20 Мп делает неплохие селфи и может использоваться для видеосвязи и разблокировки смартфона.



Если вы уже устали покупать мобильные телефоны, постоянно роняя и разбивая новинки, то WP19 вам непременно понравится. Он обладает стандартами защиты IP68, IP69K, а также военным MIL-STD-810H. Использовать его в качестве шайбы всё же не стоит, но беспокоиться о попадании влаги, пыли, грязи и падений не придётся. Корпус телефона прочный, он хорошо лежит в руке несмотря на свой внушительный размер. Если вы обожаете длительные вылазки на природу, то WP19 станет вашим лучшим приятелем, ведь он не только обладает высокой защитой, но и способен продержаться на протяжение многих без зарядки (до 1150 часов). Ёмкость аккумулятора составит 9800 мАч, чего хватит на 68.5 часов звонков, на 12 часов беспрерывного просмотра видео, или прослушивания музыки на протяжение 35 часов. Как вы уже поняли, пользователь устанет намного быстрее, чем израсходуется только половина ёмкости батареи. Ну а если у вас есть доступ к розетке, используйте комплектную зарядку на 66 Вт. Благодаря этому за считанные минуты вы сможете быстро восполнить энергию для своего любимца, продолжая покорять вершины игровых рейтингов, или слушая долгими часами любимые треки.



Мировая премьера WP19 состоится 24 ноября на большой распродаже посвящённой Чёрной пятнице. В это день на AliExpress вы сможете купить смартфон с огромной скидкой. Кроме того, будут доступны купоны на 10 долларов и подарочные смарт-часы, которые обычно стоят 69.99 доллара. Они обладают защитой от воды (до 30 метров) и предлагают высокую автономность до 45 дней в режиме ожидания. На самом деле это далеко не всё, что можно рассказать о новом смартфоне OUKITEL, ну а больше информации можно найти в магазине AliExpress.

Купить OUKITEL WP21

#oukitel
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