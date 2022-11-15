Синейшим среди всех бенчей для нас является Cinebench!

Российский энтузиаст Traktor доказал, что не привык скучать даже в том случае, если под рукой нет новых интересных видеокарт. В конце концов, приобретённый им не так давно процессор Intel Core i9-13900KF тоже оставлял достаточно пространства для дальнейших экспериментов, а потому был лишён штатной крышки теплораспределителя, а охлаждающий его водоблок с подключением к «чиллеру» был установлен прямо на кристалл с предварительным нанесением между ними термоинтерфейса типа «жидкий металл». В последнее время, напомним, Алексей использует составы Cyberblood, полироль Green Witch применялась им в данном случае для обработки подошвы водоблока перед установкой на кристалл процессора.

реклама

Процессор Intel Core i9-13900KF в результате был разогнан под чиллером до 6.0 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер и 32 потоков, в таком режиме он продемонстрировал в тесте Cinebench R20 результат 17 264 балла и занял первое место в модельном зачёте. В тесте Cinebench R11.5 лучший результат среди процессоров этой модели соответствовал 78,69 балла.

Источник изображения: Traktor, HWBot

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

К слову, автор эксперимента пояснил, что до этого подошва водоблока находилась в контакте с составом типа «жидкий металл» на протяжении одного года. Полировка основания водоблока убрала все следы термоинтерфейса, хотя среди некоторых обывателей распространено мнение, что «жидкий металл» въедается в медные поверхности. Как уверяет Traktor, ничего подобного в действительности не происходит — по крайней мере, на уровне оценки, доступном невооружённому глазу.