Российский энтузиаст Traktor доказал, что не привык скучать даже в том случае, если под рукой нет новых интересных видеокарт. В конце концов, приобретённый им не так давно процессор Intel Core i9-13900KF тоже оставлял достаточно пространства для дальнейших экспериментов, а потому был лишён штатной крышки теплораспределителя, а охлаждающий его водоблок с подключением к «чиллеру» был установлен прямо на кристалл с предварительным нанесением между ними термоинтерфейса типа «жидкий металл». В последнее время, напомним, Алексей использует составы Cyberblood, полироль Green Witch применялась им в данном случае для обработки подошвы водоблока перед установкой на кристалл процессора.
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Процессор Intel Core i9-13900KF в результате был разогнан под чиллером до 6.0 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер и 32 потоков, в таком режиме он продемонстрировал в тесте Cinebench R20 результат 17 264 балла и занял первое место в модельном зачёте. В тесте Cinebench R11.5 лучший результат среди процессоров этой модели соответствовал 78,69 балла.
К слову, автор эксперимента пояснил, что до этого подошва водоблока находилась в контакте с составом типа «жидкий металл» на протяжении одного года. Полировка основания водоблока убрала все следы термоинтерфейса, хотя среди некоторых обывателей распространено мнение, что «жидкий металл» въедается в медные поверхности. Как уверяет Traktor, ничего подобного в действительности не происходит — по крайней мере, на уровне оценки, доступном невооружённому глазу.