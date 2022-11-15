Квартальный отчёт NVIDIA будет опубликован на этой неделе, поэтому нет ничего удивительного в том, что аналитики Wedbush Securities уже начали упражняться в формировании собственных прогнозов. По их мнению, в долгосрочной перспективе компания будет чувствовать себя неплохо, но оценить степень влияния совокупности негативных факторов на её бизнес в серверном сегменте пока крайне сложно.
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Хотя руководство NVIDIA изначально заявило, что из-за ограничений со стороны властей США на поставку в КНР ускорителей вычислений с определённым уровнем быстродействия компания может потерять до $400 млн по итогам третьего квартала, аналитики Wedbush Securities утверждают, что просчитать реальный сценарий довольно сложно. Компания, по их мнению, вполне могла реализовать все необходимые китайским клиентам ускорители по обходным каналам — тем более, что ей оперативно удалось согласовать освобождение от этих санкций до сентября следующего года.
Авторы аналитической записки добавляют, что позициям NVIDIA в игровом сегменте не угрожает недавний анонс конкурирующих решений AMD, да и в сегменте автопилота компания будет чувствовать себя вольготно в обозримом будущем. Лишь снижение спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта может в ближайшие месяцы испортить финансовые показатели NVIDIA.