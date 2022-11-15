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Новости Hardware Алексей Сычёв
Налетай, подешевело: Apple предлагает MacBook Pro со скидками до 10%
Правда, лишь корпоративным клиентам на западных рынках.
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Рост выручки от реализации компьютеров семейства Mac на четверть в третьем квартале в компании Apple объясняли не только высокой популярностью новых моделей MacBook, но и эффектом отложенного спроса, который сформировался из-за весенних локдаунов в Китае, мешавших в то время насытить рынок ноутбуками данной марки. В текущем квартале руководство Apple рассчитывает столкнуться с резким снижением спроса на персональные компьютеры, но это не значит, что компания не будет противодействовать данной тенденции. Как отмечает Bloomberg, предприятия малого бизнеса сейчас могут рассчитывать на получение скидок в размере до 10% при покупке MacBook Pro на основе процессоров M1.

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Источник изображения: Bloomberg

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Их преемники на основе процессоров M2 появятся не ранее следующего квартала, если верить слухам, а потому в сложившихся условиях для Apple остаётся стимулировать спрос только снижением цен на имеющийся ассортимент MacBook Pro. Ранее на скидку в размере 10% могли рассчитывать только очень крупные корпоративные покупатели, но теперь она предоставляется малым предприятиям, покупающим партию от 25 ноутбуков. Чтобы сэкономить до 8%, достаточно купить от 5 до 24 экземпляров MacBook Pro. Акция будет действовать до 24 декабря.

#apple #ноутбуки #скидки #цены #macbook pro
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