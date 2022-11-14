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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители ПК наблюдают в Азиатско-Тихоокеанском регионе стабильный спрос на свою продукцию
Инфляция не так напугала местных потребителей, как в Серверной Америке или Европе.
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Большинство поставщиков ПК и комплектующих по итогам третьего квартала жаловались на резкое снижение спроса на крупных рынках сбыта из-за усиления негативных макроэкономических тенденций, но президент регионального представительства Acer Эндрю Хоу (Andrew Hou), как поясняет DigiTimes, заявил о сохранении стабильного спроса на ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Источник изображения: DigiTimes

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По его словам, инфляция во многих странах этого региона оказалась ниже, чем в Европе или Северной Америке, а потому местные потребители охотнее приобретают новые компьютеры и комплектующие. Многие поставщики даже начали конкурировать за рынок этого региона, наперебой предлагая клиентам скидки.

#аналитика #acer #кризис
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