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Новости Hardware Алексей Сычёв
Bank of America: компания GlobalFoundries выиграет от усиления внешнеполитической напряжённости
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Делясь своими разносторонними рассуждениями о путях развития полупроводниковой отрасли, аналитики Bank of America перечислили пятёрку наиболее важных факторов, которые будут оказывать влияние на этот рынок. Все они в английском написании начинаются с литеры «C», но в переводе формируют следующий перечень: сложность, автомобили, облака, потоки (денежных средств) и конфликты.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В последнем контексте наиболее интересны прогнозы относительно перспектив бизнеса американской компании GlobalFoundries, чьи активы в основном принадлежат арабским инвесторам, но это обстоятельство никого из политиков в США почему-то не смущает. По мнению аналитиков Bank of America, угрозы конфликтов в местах концентрации полупроводниковых производств в Азии (читай — на Тайване) в ближайшие годы будут способствовать появлению у GlobalFoundries новых заказов, а также увеличению профильных субсидий от властей США и Европы.

#аналитика #санкции #сша #globalfoundries #субсидии #производство микросхем
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