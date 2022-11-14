Делясь своими разносторонними рассуждениями о путях развития полупроводниковой отрасли, аналитики Bank of America перечислили пятёрку наиболее важных факторов, которые будут оказывать влияние на этот рынок. Все они в английском написании начинаются с литеры «C», но в переводе формируют следующий перечень: сложность, автомобили, облака, потоки (денежных средств) и конфликты.
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В последнем контексте наиболее интересны прогнозы относительно перспектив бизнеса американской компании GlobalFoundries, чьи активы в основном принадлежат арабским инвесторам, но это обстоятельство никого из политиков в США почему-то не смущает. По мнению аналитиков Bank of America, угрозы конфликтов в местах концентрации полупроводниковых производств в Азии (читай — на Тайване) в ближайшие годы будут способствовать появлению у GlobalFoundries новых заказов, а также увеличению профильных субсидий от властей США и Европы.