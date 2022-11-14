Другой вопрос, насколько далеко она продвинется в условиях санкций.

Как поведали осведомлённые источники ресурсу DigiTimes, опыт действующего генерального директора Ляна Мон Суна (Liang Mong Song), который ранее руководил разработками в TSMC и Samsung Electronics, позволил китайской компании SMIC приступить к разработке 5-нм технологии. По крайней мере, компания рассчитывает добиться сопоставимых с 5-нм техпроцессами конкурентов характеристик без использования EUV-литографии, поскольку лишена к ней доступа из-за американских санкций.

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Источник изображения: SMIC

Ранее уже сообщалось, что SMIC в течение года снабжает одного из своих китайских клиентов продукцией, по своим характеристикам не уступающей 7-нм изделиям TSMC. Впрочем, сильно рассчитывать на «китайский прорыв» в этой сфере нельзя, поскольку конкретные специфические изделия имеют довольно примитивную компоновку и структуру транзисторов, которые не пригодится для выпуска сложных процессоров с высоким уровнем производительности. Во-вторых, уровень выхода годной продукции и себестоимость таких чипов тоже остаются под вопросом.

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В чём руководство SMIC готово признаться, так это в стремлении увеличивать капитальные затраты на расширение производственных мощностей и расходы на увеличение штата. Последний с прошлого года увеличился почти на треть, и недостатка в желающих связать свою карьеру с китайской полупроводниковой отраслью SMIC, по словам руководства компании, сейчас не испытывает.