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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признался, что слишком много работает
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Как сообщает Reuters, Илон Маск (Elon Musk) своё видеовыступление на полях саммита «большой двадцатки» сопровождал замечаниями о том, что тратит на работу максимальное количество времени, буквально уделяя ей семь дней в неделю с утра до вечера. «Я слишком много работаю, это точно», — признался богатейший человек мира по версии Forbes и Bloomberg.

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Источник изображения: Reuters

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Примечательно, что запись видео Маск осуществлял при свечах, объяснив это тем, что находится в месте, где в конкретный момент времени отключили электроэнергию. Глава Tesla не стал комментировать, будет ли его компания инвестировать в производство тяговых батарей в Индонезии, но подчеркнул, что страна будет играть важную роль в цепочке поставок компонентов для электромобилей. Он также заявил, что в долгосрочной перспективе его аэрокосмическая компания SpaceX рассмотрит возможность строительства дополнительных пусковых площадок для космических ракет по всему земному шару.

#tesla #илон маск #spacex
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