Компания продолжит уступать позиции конкуренту и терять в выручке.

После некоторого перерыва аналитики J.P. Morgan вернулись к теме обсуждения перспектив Intel на фондовом рынке, и сразу снизили 12-месячный прогноз по курс акций компании до $32. По мнению экспертов, Intel потребуется несколько лет для восстановления своего технологического лидерства и победы над сохраняющейся тенденцией к сокращению её рыночной доли. В серверном сегменте, например, по состоянию на конец второго квартала Intel контролировала не более 77% рынка. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем год назад, и на 17 процентных пунктов меньше, чем два года назад.

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Рынок ПК в текущем году сократится на 14%, по прогнозам J.P. Morgan, а в следующем году — ещё на 5%. Поскольку Intel всё ещё сильно от него зависит с точки зрения выручки, это также не сулит компании ничего хорошего в ближайшие год-полтора. На протяжении указанного периода, по мнению аналитиков, акции Intel будут демонстрировать худшую динамику по сравнению с остальным сегментом полупроводниковых компонентов.