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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries будет вынуждена сократить численность персонала
И приостановить приём на работу новых сотрудников.
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Ещё недавно бравировавшая своей устойчивостью к текущим рыночным тенденциям компания GlobalFoundries, как отмечает Bloomberg, на этой неделе была вынуждена признаться, что приступит к сокращению персонала. Как и конкуренты в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов, эта компания пытается сократить операционные расходы —в данном случае, на $200 млн в годовом выражении.

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Источник изображения: Bloomberg

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Выручка GlobalFoundries в третьем квартале выросла на 22%, а прогноз компании на текущий квартал превзошёл ожидания аналитиков. И всё же, макроэкономическая ситуация вынуждает руководство компании искать способы снижения текущих расходов. Масштабы предстоящих увольнений и ожидаемую экономию от подобных действий представители GlobalFoundries обсуждать отказались, как поясняет Bloomberg.

#полупроводники #globalfoundries #сокращения штата сотрудников
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