Это прямой конкурент для AMD Genua, но выйдет он только в январе 2023-го.

Компания Intel представила Xeon Max — серию процессоров, оснащённых встроенной высокоскоростной памятью HBM2e, которые, по заверению производителя, стали первыми в мире чипами с набортной HBM. Новинки будут оснащены до 56 вычислительными ядрами с поддержкой 112 виртуальных потоков и могут похвастаться TDP 350 Вт. Как и в случае с AMD Genoa, процессоры предназначены для использования в высокопроизводительных серверных системах.

реклама

Intel Xeon Max снабжены интерфейсом EMIB, который объединяет четыре кристалла с вычислительными ядрами и расположенную на той же подложке высокоскоростную память HBM2e размером 64 Гбайт. Память при этом разбита на четыре кластера по 16 Гбайт каждый, общая пропускная способность составляет около 1 Тбайт/c, поэтому на каждое ядро процессора приходится более 1 Гбайт памяти HBM2e.

Производитель в момент анонса заявил, что Xeon Max имеют полную поддержку интерфейсов PCIe 5.0 и CXL 1.1. Причём, память HBM2e может использоваться и как дополнительная оперативная память, и как дополнительный кеш. Сборщик сервера на базе новых процессоров от Intel может и вовсе не оснащать их «оперативкой» — в таком случае система будет использовать встроенную HBM2e.

Как и в случае с новыми серверными процессорами от AMD, чипы Xeon Max могут похвастаться улучшенным энергопотреблением. Если сравнивать с процессорами AMD Milan-X при схожей производительности, то новинки от Intel потребляют на 68 % меньше энергии. А в случае применения новых инструкций AMX у Xeon Max обеспечивается восьмикратное увеличение пиковой производительности по сравнению с инструкциями AVX-512 в операциях INT8 и INT32.

Сравнению производительности разных аппаратных решений из разных поколений было посвящено очень много внимания в рамках презентации. Например, новые процессоры Intel Xeon Max до пяти раз производительнее в некоторых видах операций по сравнению с Intel Xeon 8380 или AMD EPYC 7773. А в сравнении с AMD EPYC 7763 наблюдается увеличение производительности в 3,6 раза.

Intel также вспомнила и об NVIDIA: серверный ускоритель A100 в тесте MLPerf DeepCAM, использующем схему вычислений для моделирования на суперкомпьютерах с помощью ИИ, уступил Intel Max. Последний оказался производительнее в 1,2 раза.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Серверные процессоры Intel Xeon Max поступит в продажу в январе 2023 года. Основным конкурентом для новой линейки станет AMD Genoa, про который мы уже сегодня писали.