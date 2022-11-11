До китайских масштабов этой площадке всё равно будет далеко.

Как не раз отмечалось за последние дни, на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу в лучшие времена могло работать до 200 тысяч человек, но некоторые из них с началом очередного локдауна покинули предприятие, да и санитарные ограничения не позволяют компании загрузить конвейер на полную мощность. Потери Apple от введения этих мер китайскими властями уже оцениваются в несколько миллионов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но агентство Reuters сообщает, что для снижения подобных рисков Foxconn начнёт активнее развивать свои площадки за пределами Китая.

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Источник изображения: Reuters

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В частности, индийское предприятие Foxconn, которому в этом году уже доверили выпускать iPhone 14, за ближайшие пару лет увеличит штат сотрудников с 17 до 70 тысяч человек, что позволит пропорционально увеличить производительность площадки. Конечно, предприятие в Чжэнчжоу по-прежнему будет крупнее, но даже подобная диверсификация рисков принесёт свои плоды.