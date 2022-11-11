Энтузиазм инвесторов тает вместе с прибылью японской корпорации.

В фискальном календаре японской корпорации Toshiba, как напоминает Reuters, недавно завершился второй квартал. По его итогам компания сократила прибыль на 75%, а также не стала демонстрировать избыточного оптимизма в отношении текущего квартала, сократив профильный прогноз по прибыли почти на четверть до $885 млн.

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Источник изображения: Reuters

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В капитале производителя памяти Kioxia корпорация Toshiba владеет около 40% акций, первый заявил, что с октября снизит объёмы выпуска продукции примерно на 30%. Операционная прибыль Toshiba в минувшем квартале не превысила $53,2 млн, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. В свете подобной динамики финансовых результатов омрачается перспектива выкупа активов Toshiba консорциумом инвесторов во главе с группой японских банков, которые готовы были выложить за японскую корпорацию не более $15 млрд. По некоторым данным, потенциальные участники сделки до сих пор не предоставили финансовых гарантий выкупа, хотя должны были сделать это уже к 7 ноября. Руководство Toshiba на квартальном мероприятии отказалось давать комментарии о ходе переговоров с инвесторами, сообщив лишь, что они находятся в «важной фазе».