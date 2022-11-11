О масштабах влияния ограничений США судить сложно, но они будут значительными.

Как сообщает Nikkei Asian Review, крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC сообщил по итогам третьего квартала об увеличении выручки на 34,7% до $1,91 млрд и росте чистой прибыли на 54,1% до $574 млн. Величину капитальных затрат по итогам года SMIC намерена довести до $6,6 млрд против ранее заложенных в прогноз $5 млрд, но в компании хорошо осознают потенциальное негативное влияние санкций США на бизнес этого производителя.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

По словам руководства, санкции США окажут серьёзное влияние как на производственную деятельность SMIC, так и на финансовые показатели. Впрочем, такое заявление пока базируется лишь на предварительной оценке последствий антикитайских санкций на бизнес SMIC. Напомним, что в начале октября власти США запретили поставки в КНР оборудования, позволяющего выпускать чипы по литографическим технологиям «тоньше» 16 нм включительно. Поскольку SMIC уже должна располагать возможностью серийно выпускать 14-нм продукцию, эти ограничения способны оказать негативное влияние на деятельность компании. В четвёртом квартале выручка SMIC должна последовательно снизиться на 13-15%.