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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская SMIC увеличила квартальную выручку на 35%, но заявила об угрозе санкций
О масштабах влияния ограничений США судить сложно, но они будут значительными.
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Как сообщает Nikkei Asian Review, крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC сообщил по итогам третьего квартала об увеличении выручки на 34,7% до $1,91 млрд и росте чистой прибыли на 54,1% до $574 млн. Величину капитальных затрат по итогам года SMIC намерена довести до $6,6 млрд против ранее заложенных в прогноз $5 млрд, но в компании хорошо осознают потенциальное негативное влияние санкций США на бизнес этого производителя.

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Источник изображения: Reuters

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По словам руководства, санкции США окажут серьёзное влияние как на производственную деятельность SMIC, так и на финансовые показатели. Впрочем, такое заявление пока базируется лишь на предварительной оценке последствий антикитайских санкций на бизнес SMIC. Напомним, что в начале октября власти США запретили поставки в КНР оборудования, позволяющего выпускать чипы по литографическим технологиям «тоньше» 16 нм включительно. Поскольку SMIC уже должна располагать возможностью серийно выпускать 14-нм продукцию, эти ограничения способны оказать негативное влияние на деятельность компании. В четвёртом квартале выручка SMIC должна последовательно снизиться на 13-15%.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #санкции #smic
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