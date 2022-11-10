Штаб-квартира крупнейшего контрактного производителя устройств Apple расположена на Тайване, но при этом основная часть предприятий Foxconn находится в КНР. Недавний локдаун в Чжэнчжоу, который ограничил способность профильного предприятия Foxconn выпускать iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в нужных количествах, не убавил решимости компании продолжать расширение своего присутствия в Китае, как отмечает Bloomberg со ссылкой на комментарии председателя совета директоров Янга Лю (Young Liu).
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В следующем календарном году, по словам руководителя Foxconn, компания увеличит сумму капитальных затрат, и значительная её часть будет направлена именно на расширение производственной базы в Китае. При этом он признал, что вспышка COVID-19 в Чжэнчжоу подталкивает представителей отрасли задуматься о диверсификации рисков, но добавил, что конкретное предприятие компании способно эффективно работать в условиях имеющихся ограничений и обладает соответствующим опытом.