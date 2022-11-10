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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Bosch убеждён, что инфляция поможет побороть дефицит чипов
Она банально снизит спрос до уровня, более близкого к предложению.
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Довольно неожиданно принцип «не было бы счастья, да несчастье помогло» применил в своих прогнозах генеральный директор Bosch Штефан Хартунг (Stefan Hartung). По его словам, если нынешний уровень инфляции сохранится, то ко второй половине следующего года это поможет снизить спрос на полупроводниковые компоненты таким образом, что их дефицит в значительной степени ослабнет. Как известно, в автомобильном сегменте нехватка полупроводниковых компонентов ощущается до сих пор, а Bosch является крупным игроком этого рынка.

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Источник изображения: Reuters

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Естественно, инфляция одновременно создаёт и кучу проблем. Bosch будет рада, если по итогам года сможет сохранить норму прибыли на уровне 4%, хотя целевой показатель изначально достигал 7%, но рост цен на сырьё, энергоносители и доставку внёс свою лепту в корректировку прогноза. Компания нуждается в наращивании выручки, чтобы сохранить норму прибыли хотя бы на текущем уровне. Инфляция снижает спрос на продукцию Bosch, и одним из немногих доступных способов увеличения выручки становится повышение цен. Каким образом энергетический кризис в Европе повлияет на бизнес Bosch в долгосрочной перспективе, руководитель компании судить не берётся, поскольку он не знает, какие каналы поставок того же природного газа будут доступны местным компаниям к началу следующей зимы. Пока ситуация с поставками природного газа в большей степени влияет на бизнес подрядчиков Bosch, а не на саму компанию.

#полупроводники #дефицит чипов #инфляция #bosch
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