И превратит её в «суперприложение».

Поскольку более двадцати лет назад Илон Маск (Elon Musk) приложил руку к становлению платёжной системы PayPal, нет ничего удивительного в том, как поясняет The New York Times, что новый владелец Twitter решил придать этой социальной сети черты развитой платёжной системы. Сперва намереваясь привязать банковские карты пользователей к учётным записям Twitter, со временем Илон Маск намеревается реализовать приём чеков и прочих средств платежа. Не покидает его сознания и мысль о превращении Twitter в «суперприложение», по своим возможностям напоминающее китайское WeChat, которое позволяет не только общаться и получать информацию, но и вызывать такси и заказывать еду.

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Источник изображения: The New York Times

В организации верификации учётных записей через платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц Илон Маск видит один из способов борьбы со спамом. По его мнению, создание учётных записей с неблаговидными намерениями окажется настолько затратным делом, что многие от него просто откажутся. При этом рекомендательные алгоритмы Twitter будут отодвигать такие учётные записи с главной страницы, и продвигаться вверх будут преимущественно верифицированные учётные записи.

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Маск заявил, что считает себя специалистов в технологиях и может заставить их развиваться очень высокими темпами применительно и к Twitter. Он собирается значительно расширить возможности пользователей социальной сети по созданию и просмотру длинных видеороликов, у верифицированных пользователей появится возможность публиковать видео продолжительностью в несколько часов.