Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск дал понять, что будет развивать на платформе Twitter платёжные сервисы
И превратит её в «суперприложение».
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр

Поскольку более двадцати лет назад Илон Маск (Elon Musk) приложил руку к становлению платёжной системы PayPal, нет ничего удивительного в том, как поясняет The New York Times, что новый владелец Twitter решил придать этой социальной сети черты развитой платёжной системы. Сперва намереваясь привязать банковские карты пользователей к учётным записям Twitter, со временем Илон Маск намеревается реализовать приём чеков и прочих средств платежа. Не покидает его сознания и мысль о превращении Twitter в «суперприложение», по своим возможностям напоминающее китайское WeChat, которое позволяет не только общаться и получать информацию, но и вызывать такси и заказывать еду.

реклама

Источник изображения: The New York Times

В организации верификации учётных записей через платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц Илон Маск видит один из способов борьбы со спамом. По его мнению, создание учётных записей с неблаговидными намерениями окажется настолько затратным делом, что многие от него просто откажутся. При этом рекомендательные алгоритмы Twitter будут отодвигать такие учётные записи с главной страницы, и продвигаться вверх будут преимущественно верифицированные учётные записи.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Маск заявил, что считает себя специалистов в технологиях и может заставить их развиваться очень высокими темпами применительно и к Twitter. Он собирается значительно расширить возможности пользователей социальной сети по созданию и просмотру длинных видеороликов, у верифицированных пользователей появится возможность публиковать видео продолжительностью в несколько часов.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #социальная сеть
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Руководство Twitter отменило распространение серых галочек, подтверждающих учётную запись
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
25
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
32
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
25
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
223
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
20
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
8
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
5
В Иране создали оружие из будущего Saqr-1 – многоцелевая ракета с функцией дрона-камикадзе
7

Сейчас обсуждают

SVG4K
14:20
Конечно не планируете, его и не будет, здрасьте пираты.
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Камерона
FelsheR-БАН100520
14:19
Вот и я про тоже, чужой запах вам мешает, а звездный член в жопе уже как родной и норма.) Понятно почему героем украины карликового гомосека выбрали.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
avkSI
14:19
Думаю, правильнее было бы либо "... экспорт ...", либо "... Китаем ..."
С начала года импорт чипов в Китай сократился на 13,2%
SVG4K
14:18
Отож шо ты смотрел, корейские дорамы или наши скрепные бездарно многосерийные ? За 10 лет от бездарной кинопродукции только мозги сохнут.
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Камерона
LastAtlant
14:18
Кто дверь свинарника не запер, у вас порося сбежала
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
Геннадий Художник
14:17
Подожди, я тебя устрою скоро, у меня пенсия через 2 дня, куплю пиво, и буду тебя жестоко унижать, ты будешь от меня убегать по всем статьям, я буду тебя догонять и догонять, и эпать
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Культя Шеши
14:13
Прям как ватники
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
ахахаxа
14:12
а у нас самолёты себе забрали,на много.Ну и чё,одно дело бумажки и циферки,а другое дело самолёты,боинги с аэробусами за так,тут же ответки тоже прилетают лютые
Британия после начала СВО на Украине заморозила российские активы на 21 миллиард долларов
ахахаxа
14:10
и чё
Британия после начала СВО на Украине заморозила российские активы на 21 миллиард долларов
Stupid Miner
14:09
Обратно под шконарь залезь петушара опущенная
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем