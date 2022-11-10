А экспорт из Китая сократился на 10,8%.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные официальной статистики, за десять месяцев этого года объёмы поставок полупроводниковых компонентов в Китай сократились с 527,9 до 458 млрд штук, на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В стоимостном выражении импорт вырос на 1,3% до $351,2 млрд, поскольку цены увеличились.

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За первые девять месяцев текущего года количество импортируемых в КНР компонентов сократилось только на 12,8%, поэтому можно говорить об ускорении динамики ухудшения ситуации с поставками. По итогам десяти месяцев 2021 года объёмы импорта чипов в Китай выросли на 21,3%, поэтому текущий год демонстрирует отрицательную динамику. В октябре отдельно количество поступивших в КНР чипов сократилось на 13,7% до 41,1 млрд штук. На это могли повлиять американские санкции, введённые в начале октября, а также локдауны. Экспорт чипов из Китая за десять месяцев этого года сократился на 10,8% до 230,4 млрд штук. В стоимостном выражении экспорт вырос на 6,2%. Снижению спроса на полупроводниковые компоненты в глобальных масштабах способствовала макроэкономическая неопределённость.