Пока всё идёт в соответствии в собственным прогнозом руководства компании.

В середине октября руководство TSMC дало понять, что не ожидает от четвёртого квартала как падения, так и роста совокупной выручки, сославшись на спад спроса в некоторых секторах экономики, которые существенно влияют на её финансовые показатели. По свежей информации Bloomberg, октябрь TSMC завершила с выручкой в размере $6,6 млрд, что на 56% больше итогов аналогичного месяца прошлого года, и примерно соответствует одной трети прогнозируемой выручки четвёртого квартала.

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Источник изображения: TSMC

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В целом же за десять месяцев этого года TSMC смогла увеличить выручку на 44%, что не так уж плохо при текущей макроэкономической ситуации. Ослабление национальной валюты Тайваня, кстати, дополнительно помогает TSMC увеличивать выручку от оказания своих услуг, соответствующие затраты она как раз несёт преимущественно на территории острова, если не учитывать необходимость закупки материалов, сырья и оборудования за рубежом.