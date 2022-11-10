Плоды можно будет пожинать через пять лет.

По мере распространения военных действий на территории Украины были свёрнуты поставки за пределы страны инертных газов высокой степени очистки, которые были пригодны для использования в сфере литографии. До этого доля Украины на мировом рынке инертных газов подобного назначения достигала 50%, как отмечает японское издание Nikkei Asian Review. Тайваньская TSMC, которая рассчитывает значительно расширить свои производственные мощности по выпуску чипов в будущем, намеревается вкладывать средства в развитие поставщиков инертных газов на острове Тайвань, в непосредственной близости от рынка сбыта.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Через три или пять лет, по оценкам TSMC, на Тайване будет создано собственное производство инертных газов для нужд местной полупроводниковой промышленности, хотя эти меры и не позволят полностью устранить зависимость от их импорта. Партнёры TSMC сейчас ведут закупку оборудования, необходимого для производства этих газов. Сама компания выстраивает план развития, который оценивает возможность обеспечения стабильных поставок более чем 2000 компонентов и материалов. Полностью перейти на поставки из тайваньских источников не удастся, да это и нецелесообразно экономически, но некоторые риски удастся снизить. В прошлом году Тайвань до 60% сырья и компонентов получал от местных поставщиков. В США этот показатель достигал 89%, а вот КНР ограничивалась 33%.