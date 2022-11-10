Распродажа 11.11 на Aliexpress подходит к концу. Уже вскоре производители вернут цены в привычное русло, а значит выгодных предложений станет меньше. Именно поэтому стоит поторопиться, ну а если вы давно планировали купить себе портативную колонку, то компания Tronsmart готова порадовать вас лучшими ценами на качественную акустическую продукцию. Поторопитесь, скидки достигают 60%, а при заказе нескольких товаров можно сэкономить 3 доллара за каждый потраченные 30 долларов, но не больше 9 долларов на заказ. Давайте изучим наиболее выгодные предложения в официальном магазине Tronsmart.
Tronsmart T7 представляет собой ультрапортативную колонку с защитой от проникновения воды пыли по стандарту IPX7. Если вы любите петь в душе, то самое время опробовать возможности T7. Не стоит переживать и стесняться, ведь ваши соседи и сами мечтают о такой колонке, но не знают о том, что её можно купить по цене 2540 рублей на Aliexpress. Дополнительный эффект обеспечивает подсветка в ритм песни, а двойные твитеры с низкочастотными динамиками позволяют добиться не только мощных реалистичных басов, но и объёмного стереозвука. Подсветка имеет 4 регулируемых режима, а при желании можно управлять эквалайзером с помощью колёсика громкости. Доступно сопряжение между двумя аналогичными колонками, что усилит мощность и стереоэффект.
С Tronsmart Bang вы можете стать желанным гостем на любой вечеринке. Колонка получила широкий набор функций и может похвастать технологией TuneConn, которая обеспечивает синхронизацию музыки на сотне таких же колонок. Представьте себе, что будет, если вы и ваши друзья принесёт на праздник Tronsmart Bang. Технология SoundPulse Audio обеспечивает высокую детализацию и чёткость звука, ну а подсветка в ритм музыке уже стала визитной карточкой бренда. Колонка защищена от попадания влаги по стандарту IPX6, а сопряжение с помощью NFC упростит подключение без лишних проблем и настроек. При желании можно установить специализированное приложение на смартфон, что даст в руки владельца полный контроль над звучанием. Купить Tronsmart Bang вы можете всего за 5071 рубль.
Если вы искали недорогие качественные TWS-наушники, то самое время обратить внимание на Tronsmart Onyx Pure. Подключение осуществляется в один клик благодаря поддержке Bluetooth 5.3, а после полной зарядки вы можете до 32 часов наслаждаться любимой музыкой. Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX5, а значит могут использоваться в любую непогоду, включая дождь и снег. Инженеры Tronsmart разработали эргономическую конструкцию, которая не напрягает ушные раковины, ну а управление эквалайзером имеет три режима: Bass, Normal и Pure. Подбирайте настройки под настроение и слушайте любимые треки без ограничений, ведь Tronsmart Onyx Pure стоят всего 1317 рублей.
Tronsmart Trip – это портативная колонка с элегантным дизайном, которая прекрасно подходит для активного отдыха. Устройство обладает богатой звуковой гаммой, а высокая чёткость способна удивить даже требовательных меломанов, что стало возможным благодаря использованию технологии Audio Pulse. Внутри расположились двойные полночастотные драйверы с двойными пассивными излучателями, что гарантирует мощный басы, разнообразную звуковую палитру с вниманием к высоким частотам и тональный баланс. Куда бы вы не пошли, используйте прочный элегантный ремешок. Это позволит прикрепить колонку к сумке или рюкзаку, а значит расставаться с музыкой не придётся ни на минуту. Tronsmart Trip защищена от влаги, поэтому не стоит беспокоиться о мелочах, ведь вы можете устроить праздник даже в дождливую осеннюю погоду. Только в рамках распродажи 11.11 на Aliexpress вы можете купить колонку всего за 1111 рублей. не упустите такую возможность.