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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Доля Samsung на рынке памяти типа DRAM достигла восьмилетнего минимума
Выручка всех производителей в третьем квартале последовательно упала на 29,3%.
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Доходы производителей микросхем оперативной памяти, как сообщает Business Korea со ссылкой на данные Eugene Investment & Securities, в третьем квартале сокращались стремительно. Они последовательно упали на 29,3% до $18 млрд по сравнению со вторым кварталом текущего года. Лидер рынка в лице Samsung Electronics пострадал сильнее всего, поскольку его выручка сократилась на 33,7% до $11,12 млрд, а доля рынка уменьшилась с 43,7 до 41%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Столь скромных позиций, если так можно говорить о приведённом выше показателе, Samsung Electronics в последний раз добивалась в третьем квартале 2014 года. Выручка занимающих второе и третье места соответственно компаний SK hynix и Micron Technology последовательно сократилась скромнее (до $5,3 млрд и $4,35 млрд), но именно в их пользу перераспределились утраченные Samsung рыночные позиции. Корейский конкурент лидера рынка увеличил свою долю на 1,9%, а американский — на скромные 0,8%.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #micron #sk hynix #dram #озу #ddr
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