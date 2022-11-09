Выручка всех производителей в третьем квартале последовательно упала на 29,3%.

Доходы производителей микросхем оперативной памяти, как сообщает Business Korea со ссылкой на данные Eugene Investment & Securities, в третьем квартале сокращались стремительно. Они последовательно упали на 29,3% до $18 млрд по сравнению со вторым кварталом текущего года. Лидер рынка в лице Samsung Electronics пострадал сильнее всего, поскольку его выручка сократилась на 33,7% до $11,12 млрд, а доля рынка уменьшилась с 43,7 до 41%.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Столь скромных позиций, если так можно говорить о приведённом выше показателе, Samsung Electronics в последний раз добивалась в третьем квартале 2014 года. Выручка занимающих второе и третье места соответственно компаний SK hynix и Micron Technology последовательно сократилась скромнее (до $5,3 млрд и $4,35 млрд), но именно в их пользу перераспределились утраченные Samsung рыночные позиции. Корейский конкурент лидера рынка увеличил свою долю на 1,9%, а американский — на скромные 0,8%.