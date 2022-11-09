Для праздного обывателя нет ничего более увлекательного, чем считать деньги в чужом квартале, и японские СМИ в лице Nikkei Asian Review охотно эксплуатируют этот интерес, публикуя результаты анализа финансовых показателей компаний Tesla и Toyota Motor. Если первая остаётся крупнейшим производителем электромобилей в мире, хотя к ней быстро приближается китайская BYD, то вторая с начала пандемии решительно заняла первую позицию в рейтинге крупнейших автопроизводителей, оторвавшись от давнего соперника Volkswagen, который оказался в меньшей степени готов к дефициту полупроводниковых компонентов.
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По данным японских СМИ, в прошлом квартале Tesla получила с каждой реализованной машины по $9570 чистой прибыли, тогда как Toyota ограничилась примерно $1200. Японский автогигант при этом выпустил почти в восемь раз больше машин, чем Tesla. Авторы публикации считают, что по прибыльности бизнеса Tesla опережает даже таких именитых игроков премиального сектора, как Mercedes-Benz.
Сохранению такой прибыльности способствует как решимость в повышении цен при росте затрат, так и расширение доли выручки от реализации программного управления для электромобилей Tesla. Стоимость программных опций, призванных подстраховать, а кое-где и заменить водителя, планомерно росла в последние годы, не отставая от самих электромобилей. Пока компании Илона Маска удаётся пользоваться лояльностью как клиентов, так и инвесторов. Даже подешевев до 17-месячного минимума, компания Tesla имеет капитализацию в три раза больше, чем у Toyota Motor.