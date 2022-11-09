Стоимость рабочей силы здесь перестала быть такой уж выгодной.

На ранних этапах пандемии, которая для КНР характеризовалась жёсткими локдаунами, корейская компания Samsung Electronics неплохо себя чувствовала в том отношении, что основную часть своих смартфонов собирала на территории Вьетнама, до которого санитарные ограничения добрались значительно позже. В прошлом году в этой стране Samsung собирала не менее 60% своих смартфонов, но сейчас доля снизилась до 50%, как сообщает DigiTimes, а в следующем году она может опуститься до 40%. Устройства местной сборки поставляются в Северную Америку и Европу.

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Источник изображения: AFP

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Тем не менее, в современных условиях выпускать смартфоны в других странах для Samsung может оказаться выгоднее, поэтому миграция производства за пределы Вьетнама может усилиться. Индия может занять до 21% производственной программы корейского гиганта по выпуску смартфонов, а китайский партнёр Samsung готов увеличить свою долю до 18%. Ещё 7% возьмёт на себя Бразилия, а Индонезия и Южная Корея ограничатся тремя процентами. Турция и Египет сообща будут производить до одного процента годового объёма реализации смартфонов корейской марки, по данным местных СМИ.