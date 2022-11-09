Сроки ожидания клиентами iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за этого могут увеличиться.

По информации Bloomberg, частичное снятие локдауна в китайском городе Чжэнчжоу ничуть не улучшило положение крупнейшего предприятия Foxconn по сборке смартфонов Apple, которое расположено в одном из его районов. Последний был отнесён к категории с сохранением высокого риска распространения коронавирусной инфекции, а потому указанное предприятие продолжит работу в ограниченном режиме. Присутствующие на производстве сотрудники должны будут в свободное время не покидать расположенных рядом общежитий, а движение транспорта в окрестностях будет ограничено.

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Источник изображения: Visual China Group

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Как долго будут сохраняться данные ограничительные меры, не уточняется, но проблем Foxconn в части обслуживания заказов Apple наверняка добавит и локдаун в Гуанчжоу, где также расположены крупные предприятия этого подрядчика компании из Купертино. По оценкам некоторых экспертов, если бы предприятие Foxconn в Гуанчжоу полностью остановилось до конца года, то Apple была бы вынуждена сократить объёмы поставок iPhone на 20% по итогам текущего квартала.