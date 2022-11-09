Изданию The Wall Street Journal по своим каналам удалось выяснить, что тайваньская компания TSMC решила расширить свою строящуюся производственную площадку в штате Аризона, где к 2024 году должно начать функционировать предприятие по контрактному выпуску 5-нм чипов. Потратив ещё около $12 млрд на строительство второго предприятия, TSMC надеется наладить на нём выпуск 3-нм изделий.
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Попутно сообщается, что в декабре состоится торжественная церемония начала монтажа производственного оборудования в корпусах первого из предприятий. По уточнённым планам, здесь с 2024 года будут выпускаться не только 5-нм чипы, но и 4-нм. Массовое производство изделий по заказам клиентов TSMC собирается наладить в Аризоне с 2024 года. США не будут единственным направлением зарубежной экспансии TSMC. Помимо расширения предприятия в Японии, компания собирается построить довольно крупное предприятие в Сингапуре. Конкретных намерений организовать производство чипов в Европе компания TSMC пока не имеет.