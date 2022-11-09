Как напоминает Reuters, основу благосостояния богатейшего человека в мире — Илона Маска (Elon Musk), формируют акции возглавляемой им компании Tesla. По этой причине колебания их курсовой стоимости влекут за собой снижение совокупной стоимости активов, которыми владеет этот миллиардер.
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Акции Tesla падали в цене на протяжении трёх последних торговых сессий, и к настоящему моменту это привело к снижению благосостояния Илона Маска по версии Forbes до $194,8 млрд. Капитализация Tesla сократилась до $622 млн, а главе компании в её капитале, как считается, принадлежат от 12 до 15%, если учитывать, что за первые несколько дней он продал 19,5 млн соответствующих ценных бумаг на общую сумму около $4 млрд. Предполагается, что эти деньги могли потребоваться новому владельцу Twitter для покрытия сопутствующих расходов, хотя формально сделка была закрыта ещё в конце октября. С момента объявления Маском о намерениях купить Twitter в апреле этого года его благосостояние сократилось примерно на $70 млрд. Непосредственно курс акций Tesla на этой неделе достиг 17-месячного минимума. Инвесторы обеспокоены тем, что управление Twitter сейчас отнимает у главы Tesla слишком много сил и времени.