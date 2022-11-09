Вероятно, этому способствовали производственные проблемы подрядчика.

По информации Bloomberg, перераспределение обязанностей между подрядчиками Apple в сфере производства беспроводных наушников AirPods Pro могло привести к тому, что компания GoerTek лишилась заказов на выпуск устройства второго поколения. Представители этого партнёра Apple подтвердили, что производство некоего аудиоаксессуара для крупного зарубежного заказчика приостановлено, в результате чего снижение выручки по итогам текущего года может достичь $456 млн.

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Источник изображения: Apple

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GoerTek также снабжает беспроводными наушниками Samsung и Xiaomi, подчёркивая, что взаимоотношения с другими заказчиками не пострадали. О причинах вероятной размолвки с Apple ничего не сообщается, но отраслевые эксперты предположили, что GoerTek либо не обеспечила должный уровень качества собираемых на своём конвейере для нужд Apple наушников, либо не смогла выполнить план по объёмам производства.