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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Представлен флагманский мобильный чипсет MediaTek Dimensity 9200: трассировка лучей, Wi-Fi 7 и 4-нм техпроцесс TSMC
Достоинств много.
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Компания MediaTek анонсировала флагманский чипсет Dimensity 9200, произведённый по 4-нм техпроцессу TSMC. Это первый мобильный чип с ядром ARM Cortex-X3), а также первый чип с графическим процессором Immortalis-G715 с аппаратным ускорителем трассировки лучей. Мобильная платформа использует главное ядро с архитектурой ARMv9 и рабочей частотой 3,05 ГГц.

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Вместе с основным ядром Cortex-X3 процессор также использует три производительных ядра Cortex-A715 с частотой 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных Arm Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Новый чип выпускается в соответствии с 4-нм техпроцессом TSMC второго поколения, который получил индекс N4P.

Для удобства представим технические характеристики флагманского чипсета Dimensity 9200 в виде списка:

  • CPU: 1 × Cortex-X3 (3,05 ГГц), 3 × Cortex-A715 (2,85 ГГц), 4 × Cortex-A510 (1,8 ГГц);
  • GPU: ARM Immortalis-G715;
  • память: LPDDR5X (8533 Мбит/с), UFS 4;
  • связь: Sub-6 GHz 5G, mmWave 5g, 2G-5G Multi-Mode, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3;
  • ИИ: APU 690.

По сравнению с прямым предшественников в лице Dimensity 9000 новинка демонстрирует 12 %-й прирост в производительности в одноядерном режиме и 10 % — в многоядерном. В бенчмарке AnTuTu v9 чипсет Dimensity 9200 набрал 1 260 000 очков. Энергопотребление нового чипсета по сравнению с его прямым предшественником уменьшилось на 25 %. По другим показателям тоже наблюдаются существенные приросты: графика на 32 % быстрее и на 41 % энергоэффективнее, нейровычислительный блок на 35 % быстрее и на 45 % энергоэффективнее.

Графический процессор ARM Immortalis-G715 может похвастаться аппаратным ускорением трассировки лучей. Чипсет поддерживает Variable Rate Shading (VRS) — затенение с переменной скоростью для повышения производительности. Он также поддерживает работу с двумя дисплеями с разрешением до 5K с частотой обновления экрана 60 Гц. Альтернативные режимы: 1440p при 144 Гц, 1080p при 240 Гц.

Dimensity 9200 — это первый чипсет, поддерживающий Wi-Fi 7 со скоростью передачи данных до 6,5 Гбит/с. Сети 5G поддерживаются в диапазоне до 6 ГГц и в миллиметровом (mmWave). Работа протокола Bluetooth 5.3 тоже обеспечивается в полной мере.

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Первые смартфоны на основе Dimensity 9200 должны появиться в продаже до конца текущего года. Напомним, весной текущего года cмартфоны на чипе Dimensity 9000 вошли в десятку самых мощных по версии бенчмарка AnTuTu, составив конкуренцию Snapdragon 8 Gen 1.

#mediatek #мобильные процессоры #dimensity 9200
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