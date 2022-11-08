Как сообщает DigiTimes со ссылкой на представителей ADATA Technology, у цен на оперативную память остался не такой уж существенный запас для дальнейшего снижения. Поставщики уже сократили объёмы производства памяти, снизили расходы на строительство новых производственных линий и освоение более прогрессивной литографии. Снижение цен на оперативную память почти достигло своего предела, как считает этот производитель модулей DRAM.
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В конце сентября агентство TrendForce прогнозировало, что по итогам четвёртого квартала цены на микросхемы оперативной памяти снизятся на 13-18%, тогда как в третьем квартале всё ограничилось 10-15%. Участники рынка на своих квартальных мероприятиях отметили, что спад спроса на оперативную память может проявиться не только в потребительском сегменте, но и в серверном, который устойчиво рос на протяжении всего периода пандемии.