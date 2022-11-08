Судя по свежей публикации на страницах сайта DigiTimes, миф о востребованности в мировом автопроме исключительно старых и проверенных временем техпроцессах рано или поздно способствует переходу данного сегмента рынка на новую ступень литографического прогресса. По крайней мере, отраслевые источники утверждают, что в ближайшие пять лет наиболее востребованными в автопроме станут 40-нм чипы, а не доминирующие сейчас 90-нм компоненты.
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Специфика рынка автомобильных компонентов такова, что они должны годами выпускаться многомиллионными тиражами, при этом сохраняя разумную себестоимость и предсказуемый ресурс с учётом эксплуатации в не самых благоприятных для электроники условиях. Передовые техпроцессы для этих целей могут оказаться слишком дорогими, а вот зрелые подходят оптимально.
С другой стороны, по мере развития систем активной помощи водителю и роста спроса на электромобили удельная концентрация чипов внутри среднестатистического транспортного средства планомерно увеличится, и рано или поздно экономически целесообразно будет перейти на более свежий техпроцесс, пусть и не самый передовой. В данном случае такой ступенью может стать 40-нм технология.